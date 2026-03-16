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Jefferies belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 295 Euro

17.03.26 12:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
222,90 EUR 13,10 EUR 6,24%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius (Sartorius vz) mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:06Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10:36Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
09:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
09:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
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10:36Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
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16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
12.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:06Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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