JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:46 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,40 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,58 EUR. Bei 16,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 29.536 JENOPTIK-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 78,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,368 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,16 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 2,07 EUR je JENOPTIK-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren angefallen
So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen