JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag freundlich

08.09.25 12:06 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,39 EUR 0,14 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,40 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,58 EUR. Bei 16,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 29.536 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 78,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,368 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 2,07 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren angefallen

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
