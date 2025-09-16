JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Donnerstagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 16,89 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 16,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,94 EUR. Bei 16,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.373 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,88 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,366 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2026 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

