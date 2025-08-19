JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 17,50 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 17,50 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.051 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,86 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

