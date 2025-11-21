JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 18,29 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 4,8 Prozent auf 18,29 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,15 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 210.431 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 24,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,05 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,49 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,363 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,11 Prozent auf 254,81 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 274,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse