JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 19,45 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 19,45 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,80 EUR. Bei 19,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 46.421 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,16 EUR an.

Am 12.11.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,11 Prozent auf 254,81 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 274,31 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse