JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,32 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 19,32 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,41 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.203 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 27,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 34,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,363 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 254,81 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 274,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie.

