JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 19,25 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 19,25 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,30 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.425 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 28,31 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 34,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,16 EUR aus.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,81 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 274,31 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie.

