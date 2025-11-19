JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

JENOPTIK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 19,17 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 19,17 EUR zu. Bei 19,17 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 970 JENOPTIK-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 22,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,16 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,81 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

