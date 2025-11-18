DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag im Minusbereich

18.11.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 19,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,17 EUR -0,43 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 19,33 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 19,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,30 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.338 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 21,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,16 EUR an.

Am 12.11.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,81 Mio. EUR – eine Minderung von 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 274,31 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte JENOPTIK am 01.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

