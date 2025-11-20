JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf grünem Terrain

JENOPTIK im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,67 EUR. Mit einem Wert von 19,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.212 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 36,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,11 Prozent zurück. Hier wurden 254,81 Mio. EUR gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse