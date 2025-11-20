DAX23.328 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
JENOPTIK im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf grünem Terrain

20.11.25 09:23 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,62 EUR 0,41 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,67 EUR. Mit einem Wert von 19,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.212 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 36,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,11 Prozent zurück. Hier wurden 254,81 Mio. EUR gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen