JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 19,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,67 EUR. Mit einem Wert von 19,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.212 JENOPTIK-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 36,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.
JENOPTIK ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,11 Prozent zurück. Hier wurden 254,81 Mio. EUR gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 01.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen