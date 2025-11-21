JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 18,73 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 18,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,50 EUR. Bisher wurden heute 16.869 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,363 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,81 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

