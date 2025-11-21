DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit KursVerlusten

21.11.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 18,73 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,60 EUR -0,89 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 18,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,50 EUR. Bisher wurden heute 16.869 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,363 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,81 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen