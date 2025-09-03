Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Johnson Johnson

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 177,91 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Johnson Johnson-Aktie um 20:07 Uhr im New York-Handel bei 177,91 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,65 USD aus. Bei 177,62 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 178,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 271.840 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Bei 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 26,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 14.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

