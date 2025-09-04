DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Profil
Kursentwicklung

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Kursabschlägen

05.09.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 176,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
152,58 EUR -0,62 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 176,66 USD. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,60 USD aus. Bei 178,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 498.291 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,37 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,76 Prozent auf 23,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
