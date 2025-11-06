DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.192 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 187,29 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 187,29 USD. Bei 187,50 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,76 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 362.403 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 194,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 3,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.

Johnson Johnson veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
