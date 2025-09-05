Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gibt am Montagabend nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 177,77 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 177,77 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,70 USD. Bei 177,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 373.697 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 20,86 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 USD.

Am 16.07.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient