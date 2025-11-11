DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Abend fester

11.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Abend fester

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 192,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
166,66 EUR 4,44 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 192,53 USD. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 192,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 189,48 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 352.078 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,47 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 26.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 10,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
