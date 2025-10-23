Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gibt am Nachmittag ab

Kurs der Johnson Johnson

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 192,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 192,40 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,39 USD nach. Bei 192,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 141.538 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,08 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,88 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,87 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

