Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Zuletzt stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 204,80 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 204,80 USD zu. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 205,59 USD zu. Bei 203,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 526.765 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 206,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 45,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,19 USD ausgeschüttet werden.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,86 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen