K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 11,31 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 11,31 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,25 EUR ab. Bei 11,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 228.938 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 33,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 13,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,149 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,807 EUR je K+S-Aktie.

