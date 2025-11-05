K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 10,92 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 10,92 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 10,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.540 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 5,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,672 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

