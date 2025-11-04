K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 11,18 EUR.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,9 Prozent auf 11,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 20.112 Stück.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 7,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,672 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal