K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 10,99 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 10,99 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,97 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,20 EUR. Zuletzt wechselten 374.332 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 6,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

