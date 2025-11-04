K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 11,06 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 11,06 EUR ab. Bei 11,01 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 239.127 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 35,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR ausweisen wird.

