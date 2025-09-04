K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Montagnachmittag vor

Blick auf K+S-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,26 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,26 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,28 EUR. Bisher wurden heute 120.312 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 13,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -4,807 EUR je Aktie aus.

