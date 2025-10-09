DAX24.660 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Blick auf K+S-Kurs

09.10.25 12:06 Uhr
K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 12,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,90 EUR 0,23 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 12,09 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 12,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 156.497 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 41,19 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 14,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,322 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

