K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf K+S-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,77 EUR an der Tafel.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,77 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,81 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,76 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.117 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. 45,03 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 12,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,146 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -4,322 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

