Kurs der K+S

K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Boden

12.09.25 09:28 Uhr
K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 11,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,31 EUR -0,04 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von K+S legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,41 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,41 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.340 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 33,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 10,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 10,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,14 EUR an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,983 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

