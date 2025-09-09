K+S Aktie News: K+S am Mittag mit KursVerlusten

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,20 EUR ab.

Um 11:44 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.742 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,14 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -4,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

