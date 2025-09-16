DAX23.403 +0,3%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Aktienkurs im Fokus

17.09.25 09:27 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von K+S zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,21 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,25 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.686 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 52,27 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,21 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,14 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,373 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

