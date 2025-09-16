K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,23 EUR.

Mit einem Kurs von 11,23 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Bei 11,25 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,21 EUR. Bei 11,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 10.894 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,00 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,373 EUR je K+S-Aktie.

