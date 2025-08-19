K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittwochmittag ins Minus
Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 11,98 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die K+S-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 11,98 EUR abwärts. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,84 EUR nach. Mit einem Wert von 12,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 880.648 K+S-Aktien.
Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,49 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 20,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,154 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,57 EUR.
Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,919 EUR je K+S-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur K+S-Aktie
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: K+S
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen