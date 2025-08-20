DAX24.279 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.841 -0,2%Nas21.128 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,26 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung

K+S Aktie News: K+S wird am Nachmittag ausgebremst

21.08.25 16:11 Uhr
K+S Aktie News: K+S wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,85 EUR 0,04 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,80 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,47 EUR nach. Bei 11,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 637.219 K+S-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 13,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -6,993 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen