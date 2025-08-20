K+S Aktie News: K+S wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,80 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,80 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,47 EUR nach. Bei 11,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 637.219 K+S-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 13,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -6,993 EUR je K+S-Aktie.

