K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,91 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.885 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 43,32 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,400 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,57 EUR für die K+S-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,449 EUR einfahren.

