DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Aktienentwicklung

22.09.25 12:12 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 11,58 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 11,58 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,35 EUR. Zuletzt wechselten 665.840 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 32,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,14 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,990 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

