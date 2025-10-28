DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.546 -0,4%Euro1,1666 +0,1%Öl65,48 -0,4%Gold3.957 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Kaufinteressent für Robotersauger-Firma iRobot springt ab

28.10.25 05:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
194,84 EUR -0,48 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
iRobot Corp
3,22 EUR -0,90 EUR -21,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BEDFORD (dpa-AFX) - Der Robotersauger-Pionier iRobot hat an einem Tag rund ein Drittel seines Börsenwerts verloren, nachdem der letzte Kaufinteressent für die US-Firma absprang. Aktuell werde mit Geldgebern über zusätzliche Mittel zur Finanzierung des laufenden Betriebs gesprochen, gab iRobot in einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht bekannt. Damit sollen unter anderem hohe ausstehende Beträge an den Haupt-Auftragsfertiger bezahlt werden, hieß es. Die Aktie fiel daraufhin im US-Handel um 34 Prozent.

Wer­bung

Dem Branchenvorreiter macht vor allem die Konkurrenz chinesischer Hersteller zu schaffen. Im vergangenen Jahr fiel der Umsatz von iRobot um gut 23 Prozent auf rund 682 Millionen Dollar. Schon 2023 waren die Erlöse um rund ein Viertel eingebrochen. Unter dem Strich schloss iRobot das Jahr mit einem Verlust von 145,5 Millionen Dollar ab. Er war damit nach Sparmaßnahmen wie einem drastischen Stellenabbau allerdings nur noch halb so hoch wie ein Jahr zuvor.

Um besser gegen die zum Teil günstigeren Rivalen bestehen zu können, wollte sich iRobot von Amazon kaufen lassen. Doch der im August 2022 vereinbarte Deal scheiterte im Januar am Widerstand europäischer Wettbewerbshüter. Die EU-Kommission sah die Gefahr, dass Amazon auf seiner Handelsplattform Konkurrenten von iRobot behindern könnte./so/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu iRobot Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu iRobot Corp

DatumRatingAnalyst
25.07.2019iRobot NeutralDougherty & Company LLC
19.03.2019iRobot HoldNeedham & Company, LLC
19.02.2019iRobot HoldCanaccord Adams
05.11.2018iRobot BuyCanaccord Adams
24.10.2018iRobot NeutralDougherty & Company LLC
DatumRatingAnalyst
05.11.2018iRobot BuyCanaccord Adams
17.11.2016iRobot BuyDougherty & Company LLC
14.11.2016iRobot BuyThe Benchmark Company
27.10.2016iRobot BuyNeedham & Company, LLC
17.10.2016iRobot BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.07.2019iRobot NeutralDougherty & Company LLC
19.03.2019iRobot HoldNeedham & Company, LLC
19.02.2019iRobot HoldCanaccord Adams
24.10.2018iRobot NeutralDougherty & Company LLC
05.07.2018iRobot HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für iRobot Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen