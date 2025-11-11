Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:42 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 23,04 EUR. Bei 22,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.214 Kontron-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 27,87 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 16,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 36,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,826 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

Kontron ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,39 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,76 Mio. EUR – eine Minderung von 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 427,74 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

