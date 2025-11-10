Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 22,76 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 22,76 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,24 EUR zu. Bei 22,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.543 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Abschläge von 27,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,826 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,00 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 05.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 400,76 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 427,74 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

Kontron-Aktie: Was Analysten von Kontron erwarten