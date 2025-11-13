Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Donnerstagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 23,62 EUR zu.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 23,62 EUR. Bei 23,94 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,32 EUR. Bisher wurden heute 56.237 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,816 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 30,00 EUR.

Am 05.11.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 400,76 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient

Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient