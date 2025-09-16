KORREKTUR: BBVA erhöht Angebot für Sabadell - Bewertung bei 17 Mrd Euro

In der um 8:02 Uhr gesendeten Meldung "BBVA erhöht Angebot für Sabadell - Bewertung bei 17 Mrd Euro" muss es im dritten Absatz korrekt heißen, dass die bisherige Bewertung bei 3,08 (NICHT 3,14) Euro je Aktie lag. Es folgt die korrigierte Fassung.

BBVA erhöht Angebot für Sabadell - Bewertung bei 17 Mrd Euro

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die spanische Großbank BBVA hat die Übernahmeofferte für den Konkurrenten Banco de Sabadell erhöht. Im Rahmen eines für die Aktionäre besseren Umtauschverhältnisses der Aktien werde Sabadell nun mit 17,04 Milliarden Euro ausschließlich in Anteilsscheinen bewertet.

BBVA teilte am Montag mit, dass das Verhältnis nun bei 4,8376 Stammaktien von Sabadell zu einer BBVA-Aktie liege. Zuvor wurden eine BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar für jeweils 5,5483 Sabadell-Aktien angeboten.

Basierend auf den Schlusskursen vom Freitag bewertet das neue Angebot jede Sabadell-Aktie mit 3,39 Euro, verglichen mit einer Bewertung von 3,08 Euro pro Aktie nach den bisherigen Bedingungen. Die Sabadell-Aktie schloss am Freitag bei 3,34 Euro.

BBVA hatte Anfang des Monats sein feindliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Sabadell gerichtet. Der Vorstand von Sabadell hatte das vorherige Angebot abgelehnt.

