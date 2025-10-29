BBVA Aktie
Marktkap. 101,14 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,70 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe höhere Kosten mit einem starken Nettozinseinkommen aufgefangen, schrieb Inigo Vega am Donnerstag. Im dritten Quartal seien die Erwartungen weitgehend erfüllt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
