BBVA Aktie

17,11 EUR -0,67 EUR -3,74 %
STU
15,90 CHF -0,39 CHF -2,36 %
BRX
Marktkap. 101,14 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

10:11 Uhr
BBVA Buy
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,11 EUR -0,67 EUR -3,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,70 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe höhere Kosten mit einem starken Nettozinseinkommen aufgefangen, schrieb Inigo Vega am Donnerstag. Im dritten Quartal seien die Erwartungen weitgehend erfüllt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,19 €		 Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Inigo Vega 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

10:46 BBVA Outperform RBC Capital Markets
10:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
23.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Dow Jones Drittes Quartal BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum
dpa-afx Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger
finanzen.net Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa
dpa-afx BBVA-Aktie springt dennoch an: Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt
Dow Jones BBVA scheitert mit feindlicher Übernahmeofferte für Sabadell
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Continues to Deliver Strong Financial Results
EN, Banco Bilbao BBVA to Start Executing the Nearly €1 Billion Share Buyback Announced Earlier this Year
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of Nearly €8 Billion through September, Driven by Solid Lending Growth and Core Revenues
EN, Banco Bilbao BBVA, companies' strategic partner
Benzinga P/E Ratio Insights for BBVA
Financial Times European bank mergers can succeed even though BBVA failed
EN, Banco Bilbao BBVA appoints Franco Cinquegrana as country manager in Uruguay
Financial Times Spain’s BBVA fails in hostile bid for Sabadell
