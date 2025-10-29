Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,70 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe höhere Kosten mit einem starken Nettozinseinkommen aufgefangen, schrieb Inigo Vega am Donnerstag. Im dritten Quartal seien die Erwartungen weitgehend erfüllt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

