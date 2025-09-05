KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag mit Kursplus

KRONES im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von KRONES. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 129,40 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 129,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 130,20 EUR. Mit einem Wert von 129,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.581 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,67 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,57 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,97 EUR je KRONES-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 168,50 EUR angegeben.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

