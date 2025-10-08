DAX24.543 +0,7%Est505.631 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Minus

08.10.25 12:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Minus

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 127,80 EUR.

KRONES AG
127,60 EUR -0,60 EUR -0,47%
Die KRONES-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 127,80 EUR. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 127,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.080 KRONES-Aktien.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,08 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 21,60 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
