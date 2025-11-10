KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt

KRONES im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 127,80 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 127,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 128,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 2.232 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 14,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,60 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,14 EUR.

Am 07.11.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

