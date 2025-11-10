KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Nachmittag stärker

KRONES im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 128,80 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 128,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 131,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 126,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.237 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 13,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 22,20 Prozent sinken.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,00 EUR je KRONES-Aktie an.

Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,89 EUR je Aktie.

