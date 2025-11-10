DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
KRONES im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Nachmittag stärker

10.11.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 128,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
130,40 EUR 3,00 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 128,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 131,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 126,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.237 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 13,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 22,20 Prozent sinken.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,00 EUR je KRONES-Aktie an.

Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
11:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
07.11.2025KRONES BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
07.11.2025KRONES BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen