KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 133,00 EUR zu.

Das Papier von KRONES konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 133,00 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 133,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.613 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 24,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2025 aus.

