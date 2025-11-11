DAX23.992 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Dienstagvormittag ins Minus

11.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 127,00 EUR.

KRONES AG
127,20 EUR -3,20 EUR -2,45%
Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 127,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 129,80 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 1.585 Aktien.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 26,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,84 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

