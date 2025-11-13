DAX24.323 -0,2%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.236 +0,9%
Kurs der KRONES

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag nordwärts

13.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 129,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
128,80 EUR 0,40 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 09:00 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 129,60 EUR. Bei 129,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 11,11 Prozent niedriger. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 22,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,00 EUR für die KRONES-Aktie aus.

KRONES gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
