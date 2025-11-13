KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Donnerstagmittag

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 129,00 EUR.

Das Papier von KRONES konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 129,00 EUR. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 130,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.217 KRONES-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 22,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 159,00 EUR je KRONES-Aktie aus.

KRONES veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

