KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Fahrt

17.09.25 09:27 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 134,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 134,00 EUR zu. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,40 EUR. Zuletzt wechselten 328 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 8,81 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,97 EUR je KRONES-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,33 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

